شركة أمريكية تطور شاحنات نصف كهربائية

المصدر: نيويورك- وكالات

كشفت شركة أمريكية متخصصة في صناعة «الشاحنات» عن تطوير شاحنات جديدة نصف كهربائية. ووفقاً لما نشره موقع (engadget) الأمريكي، قالت الشركة: إن الشاحنات تتميز بأنهما تعمل بالكهرباء والهيدروجين معاً، وهو ما سيمثل ثورة في مجال الشاحنات على الطرق الأوروبية.

فيما تخطط الشركة لمواصلة العمل على الشاحنات الهيدروجينية، لذلك فهي لا تتحول إلى كهرباء بالكامل في أي وقت قريب. وتبرر الشركة العالمية دوماً بأن الهيدروجين أرخص بالنسبة لمحركات المسافات الطويلة، وتتوقع الشركة أن تحقق أكثر من 50 ضعفاً في عدد طلبات السيارات الهجينة مثل شاحناتها شبه الكهربائية، وترى أنها مفيدة بشكل خاص للمدن الداخلية.