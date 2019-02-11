انخفاض إنتاج السيارات الكورية

المصدر: سيئول - د ب أ

تراجع إنتاج السيارات الكورية الجنوبية خلال 2018 للعام الثالث على التوالي في ظل ضعف الطلب المحلي والدولي. ونقلت وكالة «يونهاب» للأنباء عن رابطة الشركات المصنعة للسيارات القول إن كوريا الجنوبية أنتجت 4.03 ملايين سيارة العام الماضي، بانخفاض نسبته 2.1% مقارنة بعام 2017.

ويتراجع إنتاج السيارات على مدار الثلاثة أعوام الماضية من 4.56 ملايين سيارة عام 2015 إلى 4.23 ملايين سيارة عام 2016 4.12 مليون سيارة عام 2017. وتحتل كوريا الجنوبية الآن المرتبة السابعة في قائمة أكبر دول مصنعة للسيارات في العالم.

واحتلت الصين المرتبة الأولى للدول المصنعة للسيارات عام 2018، حيث قامت بتصنيع 27.81 مليون سيارة.