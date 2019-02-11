«بريكست» يهدد وظائف 100 ألف ألماني

المصدر: برلين - د ب أ

أظهرت دراسة حديثة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» بشكل غير منظم، أي من دون اتفاق، من شأنه أن يهدد وظائف أكثر من 100 ألف شخص في ألمانيا. وذكرت صحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية أنباء عن هذه الدراسة التي شارك في إجرائها كل من معهد «لايبنيتس» الألماني لأبحاث الاقتصاد وجامعة «مارتين-لوتر» في مدينة هاله، شرقي ألمانيا.

وقال أوليفر هولتمولر، أحد القائمين على الدراسة، للصحيفة الألمانية: «إن تأثير حدوث خروج غير منظم لبريطانيا على إجمالي العمالة لن يكون كبيراً على هذا النحو في أي دولة أخرى مثلما هو الحال في ألمانيا».

يشار إلى أنه من الممكن أن يتم فرض رسوم جمركية على واردات إلى بريطانيا من جديد بعد حدوث خروج من دون اتفاق.

وأضاف هولتمولر أن المحاكاة التي قام بها العلماء في الدراسة شملت فقط التأثيرات التي يمكن أن ترجع إلى انهيار الصادرات الناتج عن خروج بريطانيا. وأظهرت الدراسة أن قطاع السيارات سيكون الأكثر تأثراً من تراجع الصادرات الألمانية إلى بريطانيا.