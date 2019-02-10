«ماستركارد» تطلق الهوية الصوتية لعلامتها التجارية

المصدر: دبي - البيان

شرعت «ماستركارد» في ابتكار هوية صوتية لعلامتها التجارية، حيث تحتوي على هندسة صوتية تمثل التطور الأحدث لعلامتها التجارية، فحينما يتعامل العملاء مع «ماستركارد» في أي مكان في العالم، سواءً أكان التعامل رقمياً أم صوتياً، ستكون النغمة المميزة الخاصة بماستركارد مألوفة بشكل بسيط وسلس.

وقال راجا راجامانار رئيس التسويق والاتصال في ماستركارد: «يضيف عامل الصوت بعداً جديداً قوياً للعلامة التجارية، ويعتبر عنصراً فعّالاً في الطريقة التي يتعرف بها الناس على ماستركارد اليوم.

فقد وضعنا نصب أعيننا هدفاً طموحاً لتأليف نغمة ماستركارد بطريقة مميزة وحقيقية، بالإضافة إلى أنها نغمة يمكن تطبيقها في كل ركن من أركان العالم. ومن الأهمية بمكان أن تعزز العلامة الصوتية وجودنا، ليس ذلك فحسب بل يجب أن يصدح صوتها في كل مكان بالعالم».

ولكي تتأكد الشركة من أن نغمة «ماستركارد» سيرن صداها في كل أنحاء العالم، فقد بادرت بالاتصال بالملحنين والفنانين من مختلف بقاع العالم بما في ذلك المبتكر الموسيقي المبتكر مايك شينودا من فرقة الروك العالمية «لينكن بارك».