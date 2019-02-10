«سانت ريجيس أبوظبي» يعيد افتتاح مهبطه لطائرات الهيلوكوبتر

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن فندق «سانت ريجيس أبوظبي»، عن إعادة افتتاح مهبط طائرات الهيلوكوبتر الخاص به، مرحباً بعشرين ضيفاً محظوظين للاستمتاع بتجربة ذوقية فاخرة، يقدمها لهم عند المغيب، تزخر بنكهات الشكولاتة الفاخرة والعسل والحلويات الشهية من مختلف أنحاء العالم، مع الاستمتاع بالمناظر الخلابة لمياه الخليج العربي الزرقاء المتلألئة، والعاصمة الإماراتية الساحرة، من أعلى مهبط لطائرات الهيلوكوبتر في الشرق الأوسط، والذي يرتفع مسافة 255 متراً عن سطح الأرض.

وستكون الأمسية مصحوبة بأنغام موسيقى الساكسوفون والكمان العذبة، مع الاستمتاع بتشكيلة عالمية مميزة من المشروبات الفاخرة الخاصة بالفندق، والتي ستضفي مزيداً من المتعة والتميز على هذه التجربة الفريدة خلال ساعات الغروب.

وستقام تجربة مهبط الطائرات يوم 15 فبراير لمدة 90 دقيقة، خلال فترة مغيب الشمس.