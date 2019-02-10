استطلاع «البيان الاقتصادي»: الذهب الاستثمار الأفضل في 2019

المصدر: دبي- عمرو عادل

كشف استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي» أن توجهات المستثمرين تتجه نحو تفضيل الذهب كونه استثماراً جيداً خلال 2019 باعتباره الملاذ الآمن الأفضل في الوقت الحالي.

وقال خبراء الاستثمار في مجال الذهب والمجوهرات، لـ«البيان الاقتصادي»: إن المعدن الأصفر يكتسب سمعة طيبة كونه ملاذاً آمناً للاستثمار، لافتين إلى أن أحد المكونات الرئيسة، التي تحدد الأسعار لا يتعلق فقط بالاستخدام الحقيقي له، إذ يرتبط السعر ارتباطاً وثيقاً بعامل الطلب.

ويشهد قطاع تجارة الذهب والمجوهرات الثمينة في الإمارات نمواً ملحوظاً في الأعوام الماضية، إذ يقدر حجم التجارة الخارجية للدولة بهذا القطاع بنحو 400 مليار درهم سنوياً، فيما بلغت قيمة واردات الدولة من الذهب 142.4 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الصادرات 75.9 مليار درهم، ووصلت قيمة إعادة التصدير إلى 26 مليار درهم، حسب بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك.

وقال توحيد عبد الله، رئيس مجموعة الذهب والمجوهرات، إن سوق الذهب في دبي والإمارات يعتبر من أشهر وأكبر أسواق المعدن الأصفر في العالم نتيجة اعتماده على تجارة التجزئة، إضافة إلى جودته، ما يساعد على زيادة الإقبال من المستهلكين من مختلف الجنسيات.

وتحظى أسواق تجارة الذهب بمكانة رائدة إقليمياً وعالمياً، خاصة في ظل دخول اللائحة الفنية للقانون بشأن القانون الاتحادي للرقابة على الإتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، حيز التنفيذ العام الماضي.