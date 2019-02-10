تحديث جديد لـ«سكايب» على الويب

المصدر: نيويورك- وكالات

أطلقت «مايكروسوفت» تحديثاً جديداً لتطبيق «سكايب» على منصة الويب، وفر للمستخدمين ميزة «تعتيم الخلفية» فى مكالمات الفيديو، حيث تدعم الميزة الجديدة تقنية الذكاء الاصطناعى لتطبيق سكايب.

وذكر موقع تقني هندي أن الخلفيات ستظهر فى المكالمات بصورة ضبابية لإبراز وتوضيح صورة المستخدم بشكل أفضل، كما تدعم الميزة الجديدة التبديل من الوضع الضبابى للخلفية بشكل سريع من خلال الضغط على زر الفارة الأيمن، التى تكشف عن إعدادات «سكايب» لتبديل الخلفية من نمط التعتيم إلى النمط التقليدي.

فيما تسعى «مايكروسوفت» لدعم المستخدم فى التركيز على المشاركين في مكالمات الفيديو بشكل أفضل، حيث تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي على إبراز المشاركين في المكالمات مع ميزة التعلم، التي تعمل على تحديد وجوه وأيدى وشعر المستخدم.