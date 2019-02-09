478 مليون ليلة فندقية في ألمانيا 2018

المصدر: فيسبادن - د ب أ

واصل قطاع السياحة في ألمانيا ازدهاره في العام الماضي، ووصل عدد الليالي الفندقية للسائحين من البلاد وخارجها إلى رقم قياسي جديد.

وأوضحت بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء الصادرة أمس في فيسبادن، أن عدد هذه الليالي ارتفع بنسبة 4% ليصل إلى 477.6 مليون ليلة ليحقق بذلك رقماً قياسياً للسنة التاسعة على التوالي.

وأظهرت البيانات أن عدد الليالي الفندقية للسائحين الأجانب وحدهم ارتفع 5% إلى 87.7 مليون ليلة، فيما ارتفعت الليالي الفندقية للسياحة الداخلية 4% إلى 389.9 مليون ليلة.

وقال جويد تسوليك، رئيس رابطة الفنادق والمطاعم في ألمانيا إن «قضاء العطلة في ألمانيا صار محبوباً بدرجة لم تحدث من قبل»، مشيراً إلى أن القطاع استفاد في العام الماضي من الطقس الصيفي الرائع ولاسيما بالنسبة للمنتجعات التي تقع في مناطق العطلات المعروفة.

وتوقعت الرابطة ارتفاع أعداد الليالي الفندقية العام الحالي بنحو 1.5%.