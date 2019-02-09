غرامة بقيمة 77 مليون دولار علي فيات كرايسلر

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت فيات كرايسلر لرويترز إنها دفعت عقوبات مدنية بقيمة 77 مليون دولار في الولايات المتحدة العام الماضي بسبب عدم الوفاء بمتطلبات اقتصاد الوقود في 2016، وذلك في أول إشارة كبيرة على أن القطاع يواجه صعوبات في الالتزام بقواعد الانبعاثات.

وأشارت الشركة إلى أن هذه المدفوعات كانت متوقعة وأن التكلفة جرى احتسابها ضمن النتائج المالية للشركة في الربع الأخير من العام الماضي، والتي نُشرت أول من أمس.

وكانت الشركة اشترت من قبل أرصدة انبعاثات من تسلا وتويوتا وهوندا.

ودفعت فيات كرايسلر هذه العقوبات عن أسطول السيارات المنتج محلياً، والذي لم يفِ بمتطلبات الكفاءة. وأشارت الشركة إلى أن القواعد الحاكمة للسيارات المنتجة محلياً تقيد استخدام أرصدة الانبعاثات.