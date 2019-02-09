أطباء أيرلندا يفضلون دبي على دبلن

المصدر: دبي - أشرف رفيق

قال رئيس اتحاد الأطباء الممارسين العموم الأيرلندي ماتيتو اواتو تاوتيل إن أطباء أيرلندا يفضلون العمل في دبي على دبلن، ما قد يسبب نقصاً حاداً في الممارسين العموم في البلاد.

وأضاف ماتيتو في مقابلة مع صحيفة ذا جورنال الأيرلندية أن هناك 700 طبيب ممارس عام في أيرلندا سوف يتقاعدون في الأعوام الأربعة أو الخمسة المقبلة، والأطباء الممارسون العموم يفضلون العمل في دبي بدلاً من دبلن، مما سيسبب أزمة في توفر ممارسي العموم في أيرلندا، ما يعني أيضاً أن شعب أيرلندا لابد أن يدرس بعناية لمن سيصوت في الانتخابات المقبلة، إذا أرادوا توفر أطباء ممارسين عموم لعلاج عائلاتهم مستقبلاً.

وقام الأطباء ممارسو العموم الأيرلنديون بمسيرة احتجاجية أمس، وشارك فيها 500 طبيب، بسبب ما أعلنه اتحاد الممارسين العموم عن نقص الاستثمارات في القطاع الطبي مما يهدد حصول المرضى على العلاج المناسب.