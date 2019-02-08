«فيسبوك» يواجه مشاكل في ألمانيا

المصدر: بون- د ب أ

يواجه موقع «فيسبوك» مشاكل في ألمانيا، بعد أن قررت الهيئة الألمانية لحماية المنافسة منع «فيسبوك» من جمع بيانات عن مستخدميها من خارج الموقع، وذلك على سبيل المثال من خلال أيقونة «أعجبني»، وقالت إنها ترى في هذا الجمع منافسة غير شريفة. وأوضحت الهيئة أن «فيسبوك» تتمتع بمركز مسيطر في السوق بألمانيا وتسيء استغلال هذا المركز.

يشار إلى أن «فيسبوك» تعتزم الطعن في قرار الهيئة أمام المحكمة، زتعد هذه القضية الأولى من نوعها من حيث إنها تجمع بين حماية البيانات الشخصية ومراقبة المنافسة، وهو ما يرجح أن يستغرق البت فيها عبر درجات التقاضي سنوات.

كما حظرت الهيئة على فيسبوك دمج البيانات التي جمعتها الشركة من خلال مواقع أخرى مع البيانات التي جمعها الموقع من خلال نافذته نفسها.