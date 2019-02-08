200 مليار دولار تضيفها خدمات المحمول لاقتصادات المنطقة 2022

المصدر: إعداد: وائل اللبابيدي ــ غرافيك" أسيل الخليلي

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توقّع تقرير صادر عن رابطة «جى إس إم إيه»، أن يسهم قطاع خدمات الهاتف المحمول في الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى ما يقارب 200 مليار دولار من القيمة الاقتصادية المضافة بحلول عام 2022، مع استمرار دول المنطقة في الاستفادة من التحسينات في معدلات الإنتاجية، والكفاءة الناجمة عن زيادة التغطية في خدمات الهاتف المحمول.

460 مليوناً

عدد المشتركين في خدمات المحمول بالمنطقة 2025

1.4 مليون

عدد الوظائف المرتبطة بخدمات المحمول في المنطقة 2018

مجالات الاستثمار بالنسبة لمشغلي الاتصالات

1. تقنية شبكات الجيل الخامس 5G

2. تقنيات إنترنت الأشياء IoT

3. الهوية الرقمية

55 مليار دولار

إيرادات تقنية إنترنت الأشياء في المنطقة 2025

16 %

حصة «الجيل الخامس» من إجمالي اشتراكات المحمول إقليمياً 2025

المصدر: البيان – رابطة «جى إس إم إيه»