فضيحة جديدة تواجه غصن

المصدر: باريس - رويترز

يواجه كارلوس غصن الرئيس السابق لشركتي «نيسان» و«رينو» فضيحة مالية جديدة بسبب حفل زفافه، بعد أن قالت «رينو»، إنها تحقق في اتفاق رعاية مع قصر فرساي استفاد منه رئيس الشركة السابق بما قيمته 50 ألف يورو. وأضافت الشركة في بيان، أنها تعتزم إبلاغ الادعاء ليؤكد بذلك تقرير نشرته صحيفة لو فيجارو اليومية الفرنسية في وقت سابق.

وكانت لو فيجارو ذكرت، أن اتفاق رعاية رينو لتجديدات قصر فرساي استخدم غطاء لاستئجار قصر (جراند تريانون) لحفل زفاف غصن عام 2016. وأقالت رينو غصن من منصبي المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة يوم 24 يناير، بعد مرور أكثر من شهرين على اعتقاله في اليابان بسبب اتهامات بارتكاب مخالفات مالية في شركة نيسان التي تملك فيها رينو حصة 43.4%.