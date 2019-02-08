«مول الإمارات» وجهة مستخدمي «وي تشات باي»

المصدر: دبي- البيان

أعلن «مول الإمارات» عن إتاحة الاستفادة من خدمة الدفع الذكي المتكاملة «وي تشات باي» التابعة لمنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة «وي تشات»، التي تعتبر واحدة من أبرز منصات التواصل الاجتماعي، وأكثرها شعبية على مستوى العالم، ليمنح المستخدمين، ولا سيما الزوار والسياح القادمين من الصين، الكثير من المزايا والمكافآت كالاسترداد النقدي وسهولة الاستخدام عند الدفع مباشرة باستخدام التطبيق في المركز. كما بات «مول الإمارات» أول وجهة للتسوق والترفيه والحياة العصرية في دبي والإمارات يمتلك حساباً رسمياً ومعتمداً لدى منصة «وي تشات».

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لإدارة العقارات (الإمارات والبحرين وعمان)، مراكز التسوق لدى «ماجد الفطيم العقارية»: «نعيش الآن في زمن ثورة الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، ونعمل باستمرار على تنويع الخدمات التي تسهّل من وصول المتسوقين إلى كل العروض المتاحة في المركز وبنقرة زر واحدة».