الابتكار.. دبي تعتمد تطبيقات مبتكرة للارتقاء بأداء السوق العقاري

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

قطعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أشواطاً متقدمة على صعيد ابتكار أساليب وممارسات تخدم السوق العقاري وترتقي بأدائه عالمياً.

وتواكب التطبيقات التي طورتها وتعمل عليها الدائرة توجهات دبي لتصبح أذكى مدن العالم من جهة، ومن جهة أخرى تصب في نهج الإمارة لبلوغ هدف إسعاد المتعاملين مع الدوائر الحكومية، وهم شريحة المستثمرين في السوق العقاري على صعيد اختصاص الدائرة.

ورصد البيان الاقتصادي أبرز التطبيقات المبتكرة، وهي (القاضي الذكي ووسطاء دبي وإيجاري وغيرها).

أرشفة ذكية

وألغت «أراضي دبي» قسم السجلات، لتتحول بالكامل إلى نظام الأرشفة الذكية، ووظفت أحدث التقنيات المتوافرة في هذا المجال باستحداث نظام جديد للأرشفة الضوئية، لتتم من خلاله كل عمليات الأرشفة لجميع الملفات المتعلقة بالخدمات التي توفرها الدائرة.

ويقدم تطبيق وسطاء دبي، الذي يعمل على الأجهزة الذكية، معلومات عن الوسطاء والمكاتب المرخصة والمعتمدة من قبل دائرة الأراضي والأملاك.

خريطة استثمارية

وتم إطلاق مشروع الخريطة الاستثمارية «عقارات دبي عابرة للقارات»، من قبل مركز تشجيع وإدارة الاستثمار بدبي، بهدف خدمة المجتمع العقاري، حيث يعمل النظام على عرض المشاريع العقارية للمطورين، وتوفير معلومات عن العقارات والسوق العقارية لتداول العقارات من البداية إلى النهاية.

وتمثل الخريطة الاستثمارية سوقاً عقارياً ذكياً، يسمح بإتمام عمليات عرض وبيع العقارات من البداية إلى النهاية، باستخدام متصفحات الإنترنت والأجهزة الذكية من أي بقعة في العالم.

ويتيح نظام أمين التسجيل العقاري لعدد من المكاتب المعتمدة لدى دائرة الأراضي والأملاك بدبي، تسجيل الإجراءات العقارية الرئيسة، وذلك من خلال مواقع وفروع متعددة، تعمل خارج ساعات وأيام عمل دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

منظومة قضائية

وهناك أيضاً مركز فض المنازعات الإيجارية، الذي يمثل منظومة قضائية مختصة ومتكاملة تختص بإدارة ومتابعة المنازعات الإيجارية وتطوير إجراءات البت بها، من خلال آلية سريعة. الذي أطلق بنجاح تطبيق «القاضي الذكي».

ومركز فض المنازعات الإيجارية هو أداة ذكية، تزود الجهات الرسمية بإحصاءات دقيقة عن نوع وطبيعة حالات النزاعات الإيجارية، وكذلك مؤشرات أداء العمل ضمن المركز.

وأطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أخيراً نسخة جديدة من نظام «تراخيصي»، الذي يتيح لجميع الشركات العقارية تقديم الخدمات الخاصة بالتراخيص أو التصاريح العقارية أو بطاقات الوسطاء ليسهم في توفير كثير من الوقت والجهد على الشركات العقارية، كما يساعدها على إنجاز معاملاتها بأسرع وقت ممكن من دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب دائرة الأراضي والأملاك في دبي.