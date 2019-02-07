طيران الإمارات: دبي أفضل وجهات التايلانديين في العالم

المصدر: دبي- وائل الخطيب

كشفت طيران الإمارات عن أفضل 5 وجهات سياحية مفضلة في العالم من قبل التايلانديين، الذين سافروا مع شركة الطيران في 2018 حيث تفوّقت دبي التي احتلت المركز الأول في قائمة الوجهات الخمس على باريس، التي حلت ثانياً تليها زيوريخ وموسكو ولندن، فيما تطرح الناقلة عروضاً سعرية خاصة إلى وجهات مختارة.

وقال موقع «TTR Weekly» الذي يستعرض تحديثات إخبارية يومية مستقلة عن شركات الطيران والفنادق ومشغلي الجولات السياحية والمكاتب السياحية وأماكن الجذب السياحين ومقره تايلاند: إنه ليس من المستغرب في ضوء النمو في فرص السفر والدخل المتاح، أن يرتفع سفر التايلانديين إلى الخارج في 2018، حيث قدر عدد هؤلاء بنحو 10 ملايين تايلندي.

وحددت طيران الإمارات أفضل الوجهات الخمس بناء على عدد الزيارات التي قام بها التايلانديون المسافرون على طيران الإمارات عام 2018.

مدينة العجائب

وصف التقرير دبي بأنها مدينة رائعة من العجائب والغرائب، والمعالم الهندسية المبهرة مثل برج خليفة وجزيرة النخلة وبرج العرب ودبي مول.

وتوفر المدينة جاذبية متعدد الأوجه تمتد إلى أكثر من مجرد الهندسة المعمارية، مع عوامل جذب للمسافرين الأفراد والأزواج والعائلات.

وأطلقت طيران الإمارات عروضاً سعرية خاصة في الإمارات للسفر إلى وجهات مختارة ضمن شبكة خطوطها العالمية.

وتسري العروض على الحجوزات، التي يتم إنجازها ابتداء من اليوم ولغاية 14 الجاري على أن يتم السفر حتى 31 مايو 2019.

وتبدأ الأسعار للسفر في الدرجة السياحية من دبي إلى جزر سيشيل من 2735 درهماً، وإلى لندن ابتداء من 2395 درهماً، وإلى باريس من 3095 درهماً، وإلى بانكوك من 1985 درهماً، وإلى مدينة فينيسيا من 2995 درهماً، وإلى كولومبو من 1195 درهماً، وإلى أثينا من 2235 درهماً.

أما الأسعار الخاصة للسفر في درجة رجال الأعمال فتبدأ من 8515 درهماً إلى جزر سيشيل، وإلى لندن ابتداءً من 13745 درهماً، وإلى باريس من 17595 درهماً وإلى بانكوك من 11235 درهماً، وإلى فينيسيا من 16415 درهماً، وإلى كولومبو من 3715 درهماً، وإلى أثينا من 10435 درهماً.

وأعلنت طيران الإمارات، بمناسبة عيد الفصح واقتراب موسم الصيف، عن عروض سعرية خاصة للمسافرين إلى الفلبين الذين يحجزون اعتباراً من اليوم حتى 28 الجاري على أن يتم السفر حتى 25 مايو 2019.

وتبدأ الأسعار للسفر في الدرجة السياحية من دبي إلى سيبو من 2215 درهماً وإلى مانيلا ابتداء من 1855 درهماً، وإلى كلارك من 1945 درهماً أما الأسعار الخاصة للسفر في درجة رجال الأعمال فتبدأ من 12375 درهماً إلى سيبو، وإلى مانيلا ابتداءً من 10775 درهماً، وإلى كلارك من 11635 درهماً.