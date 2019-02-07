أرباح «دايلمر» تهبط في 2018

المصدر: شتوتغارت - د ب أ

أعلنت دايلمر الألمانية لصناعة السيارات انخفاض أرباحها خلال 2018.

وقالت الشركة المتخصصة في إنتاج السيارات الفارهة إن أرباحها انخفضت 29% خلال العام الماضي مقارنة مع 2017 إلى 7.25 مليارات يورو (8.25 مليارات دولار).

وبفضل أعمال صناعة الشاحنات تمكنت دايملر من زيادة إيراداتها 2 % إلى 167.36 مليار يورو.

ومن المتوقع أن ترتفع المبيعات والأرباح التشغيلية خلال 2019.

وتهدف دايلمر لتحقيق هامش ربح لمبيعات سيارات الركاب يتراوح ما بين 6 و 8% مقارنة بـ 7.8 % في 2018.

وتسعى الشركة الألمانية لتحقيق هامش ربح لإجمالي مبيعاتها بين 8 إلى 10%.