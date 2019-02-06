«الاتحاد للشحن» تنقل 68 حصاناً من بلجيكا إلى هونغ كونغ

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «الاتحاد للشحن»، وشركة «EEM World» عن اختيار الاتحاد للشحن مجدداً هذا العام لنقل شحنة خاصة من أفضل الخيول في العالم في مجال قفز الحواجز، وذلك من بلجيكا إلى هونغ كونغ للمشاركة في بطولة لونجين ماسترز السنوية من 15 إلى 17 فبراير.

وتعد هذه السنة الثالثة على التوالي التي يُعهَد فيها إلى «الاتحاد للطيران» بنقل نخبة الخيول للمشاركة في واحدةٍ من أرقى بطولات قفز الحواجز العالمية. وسيتم نقل 68 حصاناً في رحلة مخصصة من مطار لييج إلى مطار هونغ كونغ الدولي، مع عدد من ساسة الخيول المحترفين وطبيب بيطري في رحلتي الذهاب والإياب.

وقالت وئام القمشوي مديرة تطوير الأعمال لشؤون الفروسية: «نحن فخورون لاختيارنا مجدداً لنقل هذه الخيول القيّمة للمشاركة في أهم مسابقة في قفز الحواجز في العالم. استطاعت الاتحاد للشحن خلال فترة وجيزة من إطلاق خدمة الإسطبلات الجوية Skystables قبل خمس سنوات، أن تثبت مكانتها بوصفها إحدى شركات الطيران الأكثر خبرة في نقل الخيول في العالم.

نقوم بنقل أحصنة من مختلف أنحاء العالم، مثل بربادوس وبوغوتا واليابان، إلى جانب الأسواق الأساسية في أوروبا والشرق الأوسط. ويأتي الاختيار عقب اختتام عام 2018 المكلل بالنجاحات، حيث نقلنا للمرة الأولى في تاريخنا أكثر من 2000 حصان في عام واحد».

من جهته، قال كريستوف أميو، مؤسس «EEM World» ورئيسها التنفيذي: «هذه الخيول المسافرة إلى هونغ كونغ هي نجوم العرض، ومن دونها لا يكون لدينا بطولة لونجين ماسترز في هونغ كونغ. يسرّنا أن نضع سلامة هذه الخيول الشهيرة عالمياً بعهدة الاتحاد للشحن مجدداً. ونتطلع لوصول الخيول إلى مطار هونغ كونغ يوم الاثنين المقبل الموافق 11 فبراير والمشاركة في مسابقة لونجين ماسترز وأسبوع آسيا للخيول».

وحققت الاتحاد للشحن عدداً من الإنجازات مع خدمة نقل الأحصنة عام 2018، تضمنت نقل 90 حصانًا خلال يوم واحد، ونقل 99 حصاناً من ميامي إلى أمستردام بعد انتهاء موسم سباقات الخيول في ميامي.