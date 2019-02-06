الإلكترونيات والقهوة الأكثر بحثاً على الإنترنت في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

كشفت أحدث دراسات منصة «SEMrush» استمرار تصدّر الطلب المتزايد على إلكترونيات الحواسيب والقهوة ومنتجات الصحة والجمال لعمليات بحث المستهلكين عبر الإنترنت في الإمارات. وصُنّفت عمليات البحث هذه على مدى الاثني عشر شهراً الماضية ضمن مجموعتين، هما السلع الغذائية والسلع غير الغذائية.

وشكّلت المنتجات الخاصة بالصحة والجمال الغالبية العظمى من قائمة أكثر عشر سلع غير غذائية استهلاكاً، حيث بيّنت نتائج الدراسات أنّ غالبية المقيمين في الإمارات يبحثون عن ألوان الشعر والباراسيتامول.

كما تمكنت إلكترونيات الحواسيب من احتلال المرتبتين الأولى والثالثة في القائمة، مع عددٍ كبير من عمليات البحث عن الحواسيب المكتبية والحواسيب المحمولة على مدار الاثني عشر شهراً الماضية.

في حين تصدّرت السلع المترفة قائمة السلع الغذائية الأكثر استهلاكاً، حيث جاءت القهوة والشوكولاتة والآيس كريم في المراتب الثلاثة الأولى، تليها الزبادي والعسل. وقال آدم زيدان، مدير الاتصالات المؤسسية لدى منصة SEMrush: «تُعد قائمتا السلع الاستهلاكية سريعة التداول ذات أهمية كبيرة للمسوّقين في القطاع».