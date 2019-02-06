«طيران جيرمانيا» تشهر إفلاسها

المصدر: برلين - د ب أ

أعلنت شركة الطيران الألمانية «جيرمانيا» إفلاسها أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن عمليات التشغيل ستتوقف على الفور.

وقال المدير التنفيذي كارستن بالكي في بيان: «لسوء الحظ لم نتمكن في نهاية المطاف من إتمام جهودنا التمويلية لتغطية مشكلة السيولة قصيرة الأجل».

وأضاف: «إننا نأسف بشدة لأنه نتيجة لذلك، لم يبق لنا خيار آخر سوى إشهار الإفلاس.. ونأسف بشدة وبشكل خاص لعواقب هذه الخطوة على موظفينا. فقد كانوا دائماً يبذلون قصارى جهدهم كفريق لتوفير خدمة مستقرة ويمكن الاعتماد عليها حتى في الأسابيع المتوترة التي مررنا للتو بها».

وتابع: «أشكرهم من أعماق قلبي»، مشيراً إلى أنه يعتذر للركاب الذين لن يتمكنوا من القيام برحلاتهم المقررة نتيجة وقف أنشطة الشركة.