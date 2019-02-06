«أبل» الأعلى قيمة بأمريكا لدقائق

المصدر: نيويورك - وكالات

استعادت شركة «أبل» لفترة وجيزة لقبها كأكبر شركة أمريكية مدرجة في البورصة، من حيث القيمة السوقية، متغلبة على مايكروسوفت وأمازون، في حين كانت ألفابت قريبة من الثلاثي، حيث أعلنت مؤخراً عن نتائجها الفصلية.

ووفقاً لما نشره موقع هندي، بلغت القيمة السوقية لشركة أبل لبضع ثوانٍ 806.6 مليارات دولار، متجاوزة بذلك شركة مايكروسوفت بنحو 200 مليون دولار وشركة أمازون بنحو 1.2 مليار دولار، لكن بعد ذلك سرعان ما عادت «مايكروسوفت» إلى مكانتها بوصفها الشركة الأكثر قيمة، لتحتل «أبل» المركز الثاني، تليها «أمازون».

وارتفعت أسهم أبل 11 % منذ تقريرها الفصلي الثلاثاء الماضي.