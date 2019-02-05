تعلّم لغة جديدة أولوية لمسافري الإمارات

المصدر: دبي - البيان

كشفت منصة «أجودا» الإلكترونية للسفر في دراسة بحثية لها أن تعلّم لغة جديدة والاستجمام والعناية بالنفس، تعد أفضل تجارب السفر على قوائم 2019 للمسافرين الذكور والإناث من دولة الإمارات. وجاء في المرتبة الثالثة ضمن أولويات السفر كل من تعلّم طبخ مأكولات جديدة وتجربة رياضية جديدة للسيدات والرجال على التوالي.

وأظهرت الدراسة التي أجريت في ستة أسواق، أن الأشخاص يبحثون عن أساليب يمكن للسفر من خلالها إثراء حياتهم. ففي الإمارات، كانت نشاطات التحسين الذاتي بمثابة أهم تجارب السفر المرغوبة إجمالاً، مثل تعلّم لغة جديدة بنسبة 60%، والاستجمام والعناية بالنفس بنسبة 13%، وتعلّم طبخ مأكولات جديدة بنسبة 11%.

وسلّطت الدراسة الضوء أيضاً على الاختلافات في أذواق وتفضيلات المسافرين من مختلف الفئات العمرية. فبالرغم من الاستخدام الواسع للأجهزة الإلكترونية وثقافة البقاء على اتصال دائم بالإنترنت، أوضح الرجال في العشرينيات من العمر أنهم اختاروا التخلص من السموم الرقمية كأكثر تجربة مرغوبة ضمن قوائمهم للسفر.