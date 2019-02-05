المصدر: لندن - وكالات

اختارت شركة (Brand Finance) البريطانية المتخصصة في استشارات قيمة العلامات التجارية، شركة «هواوي»، ضمن أفضل 20 علامة تجارية عالمياً، حيث تقدمت من المركز الـ 25 في تصنيف عام 2018 إلى المركز الـ 12 في العام الجاري.

ونجحت هواوي هذا العام في الصعود 13 مركزاً مقارنة بتصنيفها في 2018، وأن معدل النمو لعلامة هواوي التجارية ارتفع بنسبة 63.7% مقارنة بمعدل النمو التي حققته الشركة في عام 2018، وبلغت قيمتها العالمية 62.278 مليار دولار. وبهذا أصبحت «هواوي» أحد أسرع العلامات التجارية نمواً بالعالم.

وما زالت تحقق العلامات التجارية الصينية أداء رائعاً، ليس فقط أن الصين تعد من أسرع الدول نمواً بالعالم، إلا أن إجمالي قيمة العلامات التجارية الصينية بلغ أكثر من 1 تريليون دولار، مقارنة بـ 137.4 مليار دولار عندما اندرجت الشركات الصينية في هذا التصنيف العالمي لأول مرة.