«ريان أير» تواصل مسلسل الخسائر

المصدر: دبلن - د ب أ

واصلت شركة الطيران منخفض التكاليف الإيرلندية «ريان أير» خسائرها التي وصلت خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي إلى 20 مليون يورو (23 مليون دولار) بسبب انخفاض متوسط أسعار التذاكر.

وذكرت الشركة، أنها نقلت حوالي 32.7 مليون راكب خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي بزيادة نسبتها 8% عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي، في حين زادت الإيرادات بنسبة 9% إلى 1.53 مليار يورو خلال الفترة نفسها.

وفي الوقت نفسه، فإن التأثير الإيجابي للزيادة في عدد الركاب والإيرادات تبدد بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأجور ومزايا العمال. وقال «ميشيل أوليري» الرئيس التنفيذي للشركة الإيرلندية: «رغم أن خسارة 20 مليون يورو خلال الربع الثالث محبطة، إلا أننا نشعر بالارتياح لأن هذه الخسارة ناتجة فقط عن انخفاض الأسعار بأكثر من المتوقع، حيث استمتع عملاؤنا بأسعار منخفضة قياسية، وهو أمر جيد بالنسبة لآفاق نمونا الحالية والمستقبلية».