الاتحاد للطيران تنقل البث المباشر "للقداس التاريخي" على متن طائراتها

تعرض الاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات البث المباشر للقداس التاريخي الذي يقيمه البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية عبر الأجهزة اللوحية على متن طائراتها وصالات المطار حول العالم فضلا عن عرض البث المباشر لموظفي الشركة في أماكن متنوعة داخل مكاتب الشركة.

كما سيحصل موظفو مجموعة الاتحاد للطيران ممن لديهم تذاكر مؤكدة على يوم إجازة لحضور القداس مع مراعاة المتطلبات التشغيلية للشركة.

وفي ختام زيارة البابا ستتشرف الاتحاد للطيران بنقل قداسة البابا فرنسيس على متن إحدى طائراتها عريضة البدن من طراز بوينغ 787 دريملانير لدى عودته إلى مطار شامبيون بروما.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد للطيران تضم أكثر من 150 جنسية ويعمل بها حوالي 23 ألف موظف الأمر الذي يجعل زيارة البابا فرصة مثالية للاحتفاء بروح التنوع والتناغم التي تسود الشركة.