770 مليون عنوان بريد إلكتروني مخترق على الإنترنت

المصدر: برلين - د ب أ

كشف باحث في مجال أمن الإنترنت أن هناك قرابة 770 مليون عنوان بريد إلكتروني، فضلاً عن الملايين من كلمات المرور، تم اختراقها في إطار عملية خرق واسعة النطاق لأمن البيانات.

وحث الباحث تروي هانت في تدوينة على شبكة الإنترنت مستخدمي جميع خدمات البريد الإلكتروني إلى التحقق بشكل فوري بشأن ما إذا كانت كلمات المرور الخاصة بهم قد تعرضت للسرقة ضمن كلمات المرور المسروقة، وذلك من خلال منصة للتحقق الأمني.

وكشف هانت، الذي قام بتأسيس موقع إلكتروني يحمل نفس الاسم، أن هناك 772 مليوناً و904 آلاف و991 عنوان بريد إلكتروني، فضلاً عن 21 مليوناً و222 ألفاً و975 كلمة مرور، تم تخزينها على خدمة الحوسبة السحابية «ميجا»، ويقوم قراصنة الإنترنت بتداولها في الوقت الحالي.

وكتب هانت أن هذه البيانات «هي نتاج سلسلة من عمليات الاختراق الأمني للبيانات الشخصية من جانب آلاف المصادر»، مؤكداً أن هذه هي أكبر عملية اختراق للبيانات يتم رصدها.