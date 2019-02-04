«غوغل» تزيل 29 تطبيقاً خبيثاً من متجرها

المصدر: نيويورك - وكالات

عثرت شركة «سيكيوريتي مايكرو» الأمنية على 29 تطبيقاً للكاميرا والصور بمتجر «غوغل بلاي» محملة ببرامج ضارة بالداخل، والتي انتشرت بقوة في آسيا، وكانت تهدف لتحسين الصور السيلفي وتخصيص الصور.

وكانت هذه التطبيقات تعرض إعلانات ملء الشاشة، وعند فتحها بواسطة المستخدمين يظهر الإعلان، وبمجرد الضغط عليها يتم تنزيل مشغل إباحي عبر الإنترنت لم يعمل حتى بعد قبول الدفع من المستخدم.

وحذفت غوغل مؤخراً هذه التطبيقات بعد اكتشاف أهدافها الخبيثة وإرسالها رسائل إلكترونية غير مرغوب بها إلى بعض المستخدمين، بل وحتى سرقة المحتوى في بعض الأحيان، إذ كان من الصعب على المستخدمين حذف عدد منها، فبمجرد تثبيتها يتم إخفاء الرموز ما يجعل من المستحيل إزالتها بسحب بسيط لإلغاء التثبيت.