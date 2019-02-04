10 % حصة الإنترنت من مبيعات الهواتف الذكية في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

قال سوميش تولي مدير المبيعات في شركة «لافا»، المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية، إن حصة مبيعات الهواتف الذكية عبر الإنترنت في الإمارات يتراوح من 8 إلى 10% من إجمالي المبيعات في الدولة، في مؤشر على وجود فرص قوية، لتعزيز عمليات تسويق وبيع المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية عبر الإنترنت.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للشركة في دبي لإطلاق هاتف «R5» الرئيس والأحدث من «لافا»، والذي يحفل بمزايا متطورة وسعر منخفض، ليكون خياراً مناسباً في العديد من الأسواق حول العالم.

وأضاف تولي خلال المؤتمر: إن مبيعات الشركة من الهواتف في المنطقة تنمو سنوياً بنسبة 10%، لافتاً إلى حدة المنافسة في سوق الهواتف الذكية في الدولة، والذي يعتمد كثيراً على حملات الترويج.

ويعمل هاتف لافا «R5» بمعالج «هيليو p22» من «ميديا تيك»، ثماني النوى بسرعة 2 جيجا هيرتز، ما يوفر قدراً أكثر من الرفاهية وتجربة ممتعة للألعاب الحديثة، خصوصاً أن أداء وحدة المعالجة المركزية، ووحدة معالجة الرسومات للافا «R5» تم تحسينها بشكل كبير بنسبة 91.2% وعلى التوالي مقارنة بأداء لافا 3 بنسبة 410.0%.

كما يتميز «R5» بكاميرا خلفية مزدوجة 13 MP + 5 MP، وكاميرا أمامية مزدوجة بمقدار 16 MP مدعومة بمستشعر صور ممتاز بدقة 2.0 ميكرومتر، لامتصاص المزيد من الضوء، والتكامل مع وضع الإضاءة المتطور للصور، إضافة إلى مساحة تخزين أكبر بسعة 128 جيجا بايت، وتطوير شرائح RAM ليصل إلى 6 جيجا بايت، ما يزيد من سرعة الجهاز وسهولة التمتع بمزاياه المتعددة.