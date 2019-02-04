الابتكار في قطاع النفط ريادة إماراتية عالمية

المصدر: أبوظبي: عبد الحي محمد

حققت الإمارات سبقاً كبيراً في الابتكارات الرقمية بقطاع النفط، أهلها لزيادة إنتاجها من النفط وتخفيض تكلفة الإنتاج بنسب وصلت إلى أكثر من 30%.

وتسابق شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الزمن لتوظيف منصات وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية لتعزيز قيمة ابتكاراتها، بما يؤدى إلى رفع كفاءة مجموعة شركاتها وكوادرها البشرية، إضافة إلى تعزيز مرونتها وقدراتها التنافسية، وذلك عبر الابتكارات الرقمية في جمع كميات هائلة من البيانات القيّمة تساعد في تكوين معرفة أكثر دقة عن عملياتها فوق وتحت سطح الأرض.

وأسست شركة أدنوك مركزي «ثمامة» للعمليات تحت الأرضية، وبانوراما للمراقبة المباشرة للعمليات التشغيلية، للاستفادة من أجهزة الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في إحداث نقلة نوعية بقطاع الطاقة، تسهم في ضمان إمدادات مستقرة من الطاقة.

ويشكل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة حالياً الموجة الجديدة من الابتكارات في قطاع النفط العالمي، والتي باتت تحدث تحولاً ملموساً في مختلف القطاعات.

ويشكل مركز «ثمامة» ومركز الذكاء الاصطناعي «بانوراما» جزءاً رئيساً من عملية التحول الرقمي، التي تشهدها «أدنوك»، وذلك من خلال الاستفادة من البيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة وتكنولوجيا المعلومات المبتكرة، حيث تقوم الشركة بتحديد واغتنام فرص النمو الجديدة المتاحة لزيادة القيمة وتعزيز مرونة عمليات أدنوك في عصر الطاقة الجديد.

وتقوم فرق العمل بمركز ثمامة للعمليات تحت الأرضية بتحليل بيانات الدراسات الجيولوجية والمسوحات الزلزالية ومقارنتها بالبيانات التي يتم الحصول عليها من عمليات الحفر والعينات المأخوذة من باطن الأرض. وتضطلع الفرق المجهزة بأحدث التقنيات كذلك بمهمة استكشاف خصائص الصخور وعوامل التدفق لتكوين نماذج دقيقة لمكامن الموارد الهيدروكربونية.

ويسهم مركز ثمامة للعمليات تحت الأرضية في تحسين أداء المكامن بمرور الوقت والاستخدام الأمثل للسعة الإنتاجية لعمليات التشغيل بـ«أدنوك»، كما يستخدم المركز تجهيزات حديثة وشاشات عرض تتيح للخبراء والمسؤولين متابعة متزامنة وبشكل مباشر للعمل في 120 موقعاً للحفر في عمليات أدنوك البرية والبحرية.

ويتيح المركز متابعة سير العمل ومقارنته بمعلومات الحفر السابقة وإيجاد الحلول للتحديات، كما يمكن من خلال المركز أيضاً توجيه وإدارة عمليات حفر الآبار المهمة من بعد، مما يسهم في تحسين كفاءة الحفارات وزيادة الإنتاجية، وتقليص زمن وجود الخبراء في الموقع وتقديم الدعم الفني للتعامل مع التطورات في عمليات الحفر.

ويغطى مركز بانوراما للمراقبة المباشرة للعمليات التشغيلية كافة مواقع عمليات ونشاطات سلسلة القيمة في أدنوك من خلال شاشة عرض، ويتلقى المركز بيانات عن مختلف عمليات أدنوك، تشمل معلومات الإنتاج والتكرير والمبيعات والتسويق، وأماكن وجود ناقلات أسطولها الذي يقوم بتوصيل منتجاتها إلى العملاء حول العالم.

كما يعرض المركز معلومات ومعايير الصحة والسلامة والبيئة في كافة شركات المجموعة، وإدارة الطاقة، وبيانات مالية فضلاً عن بيانات السوق. كما يتيح مركز بانوراما إمكانية رصد ومراقبة معدلات الأداء.

وتتبنى شركة «أدنوك» الابتكار في غالبية عملياتها التشغيلية، وعلى سبيل المثال فإنه في مجال الاستكشاف والتطوير الإنتاج، تستخدم «أدنوك» نظام حوسبة عالي الأداء، وشبكات تحليلية متقدمة لتحدد فرص وجود المكامن في باطن الأرض على نحو أكثر دقة، وكذلك المساهمة في تعزيز استخلاص الموارد الهيدروكربونية في الحقول المطورة من خلال تحسين توصيف المكامن.