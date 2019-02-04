«هيرو موتو كورب» تتوقع زيادة المبيعات

المصدر: مومباي - د ب أ

ذكرت شركة «هيرو موتو كورب» الهندية، أكبر شركة مصنّعة للدراجات النارية بعجلتين في العالم، أن مبيعاتها خلال يناير الماضي بلغت 582 ألفاً و756 وحدة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية للأنباء الاقتصادية عن بيان للشركة أن تراجع معنويات السوق قد يتسبب في انخفاض المبيعات، مشيرة إلى أزمة ائتمانية وارتفاع تكلفة التأمين على المركبات.

وأوضح البيان، رغم ذلك، أن معنويات السوق قد بدأت بالتحسن خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تتوقع الشركة زيادة المبيعات في الربع الحالي، وهو الأخير في العام المالي الذي ينتهي في 31 مارس، وهو ربع من المعتاد أن يكون فترة إيجابية في المبيعات. وكانت الشركة سجلت في الربع الثالث مبيعات بلغت مليوناً و798 ألفاً و905 دراجات.