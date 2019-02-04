أوراق نقدية جزائرية جديدة

المصدر: الجزائر - د ب أ

أعلنت الجزائر، عن طرح فئات أوراق نقدية جديدة في الأسواق. وذكر موقع «دقيقة» الجزائري، أن بنك الجزائر، قام بإظهار نماذج الأوراق النقدية الجديدة، التي ستدخل السوق الجزائرية، وهي 100، و500 و1000 دينار.

وأشار الموقع، إلى أن الأوراق النقدية تحتوي على صورة للمسجد الأعظم والأمير عبد القادر، كما شهدت اختلافاً في الألوان، حيث حملت الألوان البنفسجي والأزرق وكذا الأخضر. ومن المقرر أن يتم تداول الورقة النقدية الجديدة، بمصاحبة الأوراق النقدية المتداولة حالياً.

وكان رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، أكد تراجع احتياطي بلاده من النقد الأجنبي إلى أقــل من 80 مليار دولار».