84 مليون منزل ذكي بأوروبا في 2022

المصدر: لندن - وكالات

كشف مجموعة من الخبراء، أن أوروبا من المتوقع أن تمتلك أكثر من 84 مليون منزل ذكي بحلول نهاية عام 2022، وإذا تحقق هذا التوقع، سيشهد حجم ما يسمى «المنازل الذكية» في القارة 4 أضعاف من 22.5 مليوناً سجلت في نهاية 2017.

ومن المتوقع أن يحتوي المنزل العائلي النموذجي على أكثر من 500 من الأجهزة الذكية الفردية بحلول 2022، وسيكون أكثرها شيوعاً مكبرات صوت ذكية والمساعدات مثل Alexa وGoogle.

وأوضح جوليو سلفادوري، من جامعة بوليتكنيك فى ميلانو، أن استخدام الأجهزة الذكية للتدفئة يمكن أن يؤدي إلى توفير في الطاقة يصل إلى 28% للعائلة الواحدة.

وقال سلفادوري: «إن اعتماد الحلول الذكية على نطاق واسع للتدفئة في ميلانو، من شأنه أن يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 54 ألف طن في السنة، مع توفير سنوي قدره 70 مليون يورو للمواطنين». ويرجع سبب الارتفاع في الأجهزة الذكية التي يشتريها الجمهور إلى التقنيات التي أصبحت أرخص من حيث التكلفة.