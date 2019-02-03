«غوغل» تطور «جي ميل»

المصدر: نيويورك - وكالات

نجحت «غوغل» في تجديد مجموعة منتجاتها بالكامل في محاولة لتحسين أحدث صيحة، وأحدث محرك البحث العملاق أخيراً بعض التغييرات الملحوظة في البريد الإلكتروني Gmail على مساحة الهاتف المحمول، حسبما قال موقع تقني هندي.

ووفقاً للشركة العملاقة، يمكن مع التصميمات الجديدة، عرض المرفقات بسرعة أكبر مثل الصور، دون فتح أو التمرير خلال المحادثة.

وعلاوة على ذلك، فقد سهّلت التبديل بين الحسابات، من أجل الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني دون شقاء. كما تم أيضاً وضع زر البحث مع شريط البحث في أعلى الشاشة، تماماً مثل الويب، وسيحصل المستخدمون على تحذيرات حمراء مماثلة كتنبيه عندما يبدو شيئاً ما كتهديد.

وباستخدام خاصية التعلم الآلي، يمكن لـ Gmail مساعدتك على صياغة رسائل البريد الإلكتروني بشكل أسرع باستخدام أو الرد على الرسائل بشكل أسرع مع الردود المقترحة التي تم إنشاؤها بواسطة Smart Reply.