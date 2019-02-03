استطلاع «البيان الاقتصادي»: تميّز خدمات المرافق السياحية في دبي

المصدر: دبي - البيان

أكد استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي»، عبر الموقع الإلكتروني لصحيفة «البيان»، وصفحتيها على موقعي «تويتر» و«فيسبوك» أن الخدمة التي تقدمها المرافق السياحية في دبي «متميزة».

وجاء في نتيجة الاستطلاع، على موقع «البيان» الإلكتروني، أن 79% من المشاركين أكدوا أن الخدمة التي تقدمها المرافق السياحية تعتبر متميزة، في حين قال 21% من المشاركين في الاستطلاع إن الخدمة ضعيفة.

وأظهرت النتائج، عبر موقع «تويتر»، أن 85% من المستطلعة آراؤهم يؤكدون أن الخدمة التي يتم تقديمها في المرافق السياحية من فنادق ومدن ترفيهية وغيرها تعتبر متميزة، في حين أشار 15% إلى أن الخدمة ضعيفة.

وأشار الاستطلاع إلى أن 91% من المشاركين في إبداء الرأي، عبر «فيسبوك»، يؤكدون أن الخدمة في المرافق السياحية في دبي متميزة، مقارنة بـ9% قالوا إن الخدمة ضعيفة.

ويرى كثير من الخبراء أن مستوى الخدمات التي تقدمها المرافق السياحية المنتشرة في جميع أنحاء العالم تمتاز بالرقي والتميز والتنوع، وهو الأمر الذي ساهم في استدامة نمو القطاع السياحي في دبي على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية، وأن التميز في هذه الخدمات واكبه تميز في الخدمات التي تقدمها شركات الطيران، وهو ما ساهم في مواصلة نمو القطاع.