تصميم سيارة كهربائية ذاتية القيادة من البلاستيك

المصدر: طوكيو - وكالات

صمم مجموعة من العلماء التابعين لجامعة طوكيو سيارة كهربائية مصنوعة من البلاستيك، أطلقوا عليها اسم ItoP، وهى سيارة كهربائية مصنوعة من البوليمر المقوى بالألياف الكربونية وتزن 850 كجم فقط.

وأشار موقع تقني فرنسي إلى أن المشكلة المتعلقة بالقيادة الذاتية في السيارات الكهربائية تكون نابعة عن الوزن الزائد، إلا أن هذه السيارة تتميز بكونها تمتلك هيكلاً من البوليمر المقوى مع ألياف الكربون.

كذلك فإن الزجاج الأمامي للسيارة مصنوع من الإكريليك، في حين تم وضع إطارات خاصة رقيقة وخفيفة الوزن، كما تم استخدام ألياف الكربون في نوابض التعليق وامتصاص الصدمات وحزم البطاريات والمكونات الداخلية، حيث قلل استخدام المواد الاصطناعية الموجودة في الوزن بنسبة 38% مقارنة بالوزن المتوسط للسيارة الكهربائية بين 1300 و1400 كيلو.