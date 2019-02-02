دبي تستشرف آفاق صناعة الورق في مارس

المصدر: دبي - البيان

تنطلق في مارس المقبل بمركز دبي للمؤتمرات والمعارض الدورة الجديدة لمعرض عالم الورق «بايبر ورلد الشرق الأوسط» أهم معرض متخصص في صناعة الورق وأدوات ومستلزمات المكاتب وأدوات الكتابة، والذي تنظمه شركة «ميسي فرانكفورت» الألمانية.

وتقوم الشركات العارضة بتقديم أدوات الكتابة من جميع أنحاء العالم وإطلاق أحدث منتجاتها في المعرض كما يقدم المعرض عدداً من المنتجات الجديدة، مثل قلم الخط العربي، والتي تستهدف سوق الإمارات الذي يُتوقع نموه بنسبة 26% على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وبحسب المحللين في شركة يورومونيتور انترناشيونال، فإن قيمة التجزئة لأدوات وإكسسوارات الكتابة في الإمارات ستبلغ 147.9 مليون دولار في 2022، وتستحوذ الأقلام على نصيب الأسد من السوق وفقاً لإحصائيات يورومونيتور انترناشيونال.

حيث ينفق المستهلكون الإماراتيون 71.1 مليون دولار على أقلام الحبر الجاف، وأقلام الحبر السائل في عام 2017. تليها أقلام الرصاص (13 مليون دولار)، ومواد التلوين (12.6 مليون دولار)، أدوات التحديد والتمييز (11.7 مليون دولار)، والاكسسوارات مثل إعادة التعبئة وعوامل التصحيح (8.9 ملايين دولار).

كما يحرص المعرض على دعم معايير التنمية المستدامة التي تدعم رؤية الإمارات 2021.