ارتفاع أرباح «سوني» في 3 أشهر

المصدر: طوكيو - د ب أ

ارتفع صافي أرباح شركة سوني اليابانية للإلكترونيات في الربع الثالث إلى 96ر428 مليار ين مقابل 90ر295 مليار ين خلال نفس الفترة في العام السابق.

وبلغت قيمة العائد على سهم الشركة 77ر330 يناً مقابل 91ر228 في العام الماضي.

ووصل صافي حجم المبيعات في الربع الثالث إلى 22ر2 تريليون ين مقابل 28ر2 تريليون ين في العام الماضي، فيما وصلت عائدات المبيعات والتشغيل إلى 40ر2 تريليون ين مقابل 67ر2 تريليون ين قبل عام.

وبالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019، تتوقع سوني أن تحقق مبيعات وعائدات تشغيل أخرى بقيمة 5ر8 تريليونات ين، وأن يصل صافي الدخل لحملة الأسهم إلى 835 مليار ين.

وأعربت الشركة عن توقعاتها أن تكون المبيعات الموحدة وعائدات التشغيل للسنة المالية المنتهية في 31 مارس المقبل أقل من التوقعات التي أعلنتها في أكتوبر الماضي.