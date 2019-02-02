نصف تذاكر سكك حديد ألمانيا بيعت إلكترونياً في 2018

المصدر: برلين - د ب أ

أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) أن نحو نصف التذاكر التي باعتها في العام الماضي كان عبر الإنترنت.

وأوضحت الشركة أن نسبة التذاكر المبيعة عبر الإنترنت بلغت 45% ليكون الإنترنت، هو أكبر منفذ لبيع التذاكر في الشركة وبفارق كبير عن بقية المنافذ.

واشترى العملاء 28.3 مليون تذكرة عبر الهاتف المحمول بارتفاع بنسبة 75% مقارنة بعام 2017، و42 مليون تذكرة عبر الكمبيوتر بارتفاع نسبته 10%.

واحتسبت الشركة ضمن التذاكر التي تم بيعها عبر الإنترنت، 3ر6 ملايين تذكرة جرى بيعها عبر ما يعرف بجمعيات النقل المدرجة ضمن تطبيق للشركة يحمل اسم (نافيجاتور) ويبلغ عدد هذه الجمعيات 29 جمعية، وكان عدد التذاكر المبيعة عبر هذا التطبيق قد وصل في العام 2017 إلى 3ر1 مليون تذكرة فقط. وحسب بيانات الشركة، فإن من المنتظر أن يزيد عدد هذه الجمعيات في العام الحالي.