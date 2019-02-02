«فيليبس» تطلق تقنيات صحية ذكية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «رويال فيليبس» عن أحدث ابتكاراتها في الإمارات، حيث تقدم حلولاً تساعد على تحسين النتائج الصحية وتجربة المرضى وزيادة رضا الموظفين، بالإضافة إلى خفض تكلفة الرعاية الصحية، وذلك من خلال الجمع بين التقنيات الصحية الذكية المتصلة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي مع الفهم العميق لاحتياجات مزودي الرعاية الصحية.

وقالت أوزلِم فيدانسي، الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس في الشرق الأوسط وتركيا: «ستساعد التقنيات المتصلة، مزودي الرعاية الصحية في المنطقة على تحقيق نتائج أفضل بتكلفة أقل، فضلاً عن تقديم المساعدة للمستهلكين على عيش نمط حياة أكثر صحة. يعتمد العديد من ابتكاراتنا على مفهوم الذكاء الاصطناعي، الذي يتمتع بإمكانات كبيرة لتحسين نتائج وكفاءة منظومة الرعاية الصحية.

ونحن في فيليبس نؤمن أن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي لا يمكن معرفتها إلا من خلال دمجها مع المعرفة في المجالين السريري والتشغيلي الذي تستخدم فيهما، وهو نهج يركز على الإنسان ويسمى»الذكاء التكيفي (AI)».