«هيونداي هيفي» تعتزم شراء حصة في منافستها «دايو»

المصدر: سول - د ب أ

وافق «بنك التنمية الكوري»، الذي تموّله الدولة في كوريا الجنوبية، أمس، على نقل حصته، البالغة 55.7 % في «دايو شيب بيلدنج آند مارين إنجنيرينج» (دايو لبناء السفن والهندسة البحرية)، إلى منافستها مجموعة «هيونداي هيفي إنداستريز» (هيونداي للصناعات الثقيلة).

وفي حال استكمال الصفقة، فإنها ستمثل اندماجاً كبيراً في صناعة بناء السفن في كوريا الجنوبية، التي تضررت بعد سنوات من تراجع الطلب والطاقة الإنتاجية المفرطة.

ويتضمن الاتفاق الأولي قيام هيونداي بإقامة مشروع مشترك مع دايو، ثم سيقوم بنك التنمية بعد ذلك ببيع حصته المسيطرة في دايو إلى هيونداي.

ووفقاً لوكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، فإن الاتفاق، الذي لا يزال يواجه عقبات، من شأنه أن يؤدي إلى خلق عملاق في صناعة السفن يملك حصة بأكثر من 21% من السوق العالمية.