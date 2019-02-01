«فيسبوك» تواصل جذب الإعلانات الرقمية

المصدر: نيويورك - رويترز

أظهرت نتائج أعمال «فيسبوك» أرباحاً تفوق التوقعات، بما يُوضح أن المعلنين الرقميين مازالوا ينفقون الأموال بسخاء على الخدمة، بهدف الوصول إلى العملاء حتى بعد سلسلة من المواقف المحرجة التي تعرضت لها أكبر شبكة تواصل اجتماعي على الإنترنت.

وكان المستثمرون يخشون أن يؤثر تعهّد «فيسبوك» بالاستثمار بقوة في تحسين معايير الخصوصية والأمن سلباً على نمو الشركة، لكن نتائج أعمال الربع الأخير من 2018 بدت مهدئة لتلك المخاوف.

وزاد إجمالي إيرادات الشركة في الربع الرابع 30 % إلى 16.9 مليار دولار من 12.97 ملياراً، وهي أضعف وتيرة نمو فصلي للإيرادات في أكثر من ست سنوات كشركة مدرجة. لكن الرقم يتجاوز متوسط توقعات المحللين البالغ 16.4 ملياراً.

وزاد صافي الربح إلى 6.88 مليارات دولار، بما يعادل 2.38 دولار للسهم، ارتفاعاً من 4.27 مليارات أو 1.44 دولار للسهم في العام السابق.