12.9 مليون عاطل في منطقة اليورو

المصدر: لوكسمبورج - د ب أ

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أمس، استقرار البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحّدة عند 7.9 % في ديسمبر الماضي.

وأوضحت البيانات، استقرار بيانات البطالة المعدلة موسمياً عند نفس مستوى نوفمبر، ما يعني البقاء لشهرين متتاليين عند أدنى مستوى للبطالة في دول منطقة اليورو منذ أكتوبر من عام 2008.

وفي ديسمبر، بلغ عدد العاطلين في دول منطقة اليورو 12.9 مليون شخص، بتراجع 75 ألفاً عن الشهر السابق.

وفي غضون ذلك، تراجعت البطالة في صفوف الشباب إلى 16.6% مقابل 16.9% في نوفمبر. وسجلت جمهورية التشيك أقل معدل للبطالة في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ 2.1%. وفي منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أقل معدل بطالة (3.3%) وهولندا (3.6%).