سوق دبي الحرة تحتفل بالسنة الصينية الجديدة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت سوق دبي الحرة رسمياً، احتفالها بالسنة الصينية الجديدة، في الثاني والعشرين من يناير، في المبنى رقم 3 - كونكورس ب وكونكورس سي (برج المراقبة)، في مطار دبي.

وحضر الاحتفالات الصباحية، إدارة دبي الحرة والموظفون، برئاسة نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي، كولم ماكلوغلين، الرئيس التنفيذي للعمليات - راميش سيدامبي، ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية صلاح تهلك، إلى جانب ممثلين من القنصلية الصينية في دبي، بما في ذلك القنصل العام، تان لي، ونائب القنصل وانغ تشن، وبعض وسائل الإعلام الصينية.

ولإطلاق روح الاحتفال بالسنة الصينية الجديدة في الكونكورس ب، رحبت مجموعة رقص سيندي زو، بالمسؤولين والضيوف والمسافرين، من خلال أداء «طريق الحرير» للرقص الصيني التقليدي. بعد هذا العدد الخاص، دعيت لي للانضمام إلى السحب في العروض الترويجية لمليون درهم.

بعد السحب، قاد الموظفون الصينيون لسوق دبي الحرة، الطاقم والمسؤولين الصينيين، وقد كانوا يرتدون اللباس التقليدي، ومتجهين إلى كونكورس سي (برج كونترول)، لقص الكيك الاحتفالي، ورقصة الطبول التقليدية، التي أسعدت المسافرين كثيراً.

وقال كولم ماكلوغلين: «يشرفنا أن ينضم إلينا القنصل الصيني، تان لي، وممثلون آخرون للقنصلية الصينية، بالإضافة إلى بعض أعضاء وسائل الإعلام الصينية، للاحتفال بالسنة الصينية الجديدة. يضم سوق دبي الحرة 814 موظفاً ومسافراً من الجنسية الصينية، بنسبة 17 ٪ من أعمالنا، لذا، من المناسب أن نحتفل بهذا المهرجان الأكثر شعبية، والذي يحتفل به في جميع أنحاء العالم».

مبادرات خاصة

وقالت الممثلة العامة للقنصلية الصينية، تان لي: «شكراً لك ماكلوغلين، على دعوتنا هنا كل عام، للانضمام إلى سوق دبي الحرة، للاحتفال بالسنة الصينية الجديدة». وتظل هذه المناسبة، واحدة من أهم المناسبات بالنسبة للصينيين، وواجهة سوق دبي الحرة، التي تعترف بأهمية هذه العطلة لعملائها، من خلال الاحتفالات التقليدية، وتقديم مبادرات خاصة».

كجزء من الأنشطة الترويجية خلال الأسابيع المقبلة، طرحت سوق دبي الحرة، مفهوماً جديداً، تحت عنوان العام الصيني، مع الكثير من العروض الترويجية الجذابة في جميع الأقسام في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي.

ولا شك في أن هذا المفهوم سيشجع المسافرين على الشراء في مناطق البيع بالتجزئة، في جميع المحطات التي تشمل عروضاً ترويجية بنسبة 20 ٪ لمبيعات السجائر الصينية، والتي تعد الأكثر مبيعاً، مثل تشونغهوا وباندا، وغيرها من العروض الترويجية المنتظمة في مختلف الفئات.