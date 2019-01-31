ضعف الطلب على آيفون يهبط بمبيعات «أبل»

المصدر: سان فرانسيسكو - رويترز

ذكرت «أبل» إن مبيعات الربع الثاني من السنة المالية للشركة ستقل عن توقعات وول ستريت على الأرجح، في مؤشر على أنها ستستمر في مواجهة طلب ضعيف على هاتفها آيفون على الأخص في الصين أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.

وأبلغ تيم كوك الرئيس التنفيذي لأبل، الذي على اتصال منتظم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رويترز أنه يتوقع بعض الأمل في أن تتراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وأن الشركة تدرس تسعير هواتفها بالعملة المحلية في الصين وأسواق عالمية أخرى، وهو ما قد ينشط المبيعات.

وقالت أبل إنها تتوقع إيرادات تتراوح بين 55 مليار دولار و59 مليار دولار في الربع الحالي المنتهي في مارس، بما يقل كثيراً عن متوسط توقعات المحللين البالغ 58.83 مليار دولار وفقا لبيانات آي.بي.إي.اس من رفينيتيف. وبالنسبة للربع المنتهي في ديسمبر، وهو أكثر الفصول نشاطاً نظرا للتسوق خلال موسم العطلات، حققت أبل إيرادات بقيمة 84.3 مليار دولار وهو ما يفوق تقديرات المحللين .