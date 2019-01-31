النافورة الراقصة.. المشهد المفضل لسياح دبي

المصدر: دبي - البيان

توفر دبي مشهداً قلّما يوجد في أماكن أخرى حول العالم للسياح، وهو مشهد المياه وهي تتراقص على أنغام الموسيقى، والأجمل أن دبي توفر هذا المشهد الخلاب كل يوم عبر نافورة راقصة تقع عند قاعدة برج خليفة. ويتميّز نظام النافورة باستخدام أكبر نظام للنوافير الراقصة في العالم، بحيث تتصاعد المياه المتراقصة مصحوبة بعروض الصوت والضوء. فهناك ما يصل إلى 22000 جالون من الماء يندفع نحو السماء حتى ارتفاع 150 متراً.

وينتج عن التزامن الرائع بين رقصات الماء والأضواء الملونة المبهجة والنغمات الموسيقية عرضٌ يعد من أمتع وأروع العروض في دبي.