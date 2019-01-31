«فيسبوك» يفقد شعبيته ببريطانيا

المصدر: لندن - وكالات

كشف تقرير حديث أن شعبية موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» انخفضت في بريطانيا خلال عام 2018. وأفاد التقرير السنوي الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا، بأن 72 % من الأطفال في سن 12 - 15 عاماً لديهم حساب على «فيسبوك» مقابل 74 % في عام 2017.

وأشار التقرير إلى أن موقع «انستغرام» لتبادل الصور، والذي تمتلكه «فيسبوك» حاز شعبية، ففي عام 2018، قال 23% من الأطفال إنه هو موقع التواصل الرئيس الخاص بهم، بزيادة على 14% في عام 2017، فيما قال 31% فقط من الأطفال في سن 12 ــ 15 عاماً بانخفاض عن 40% في عام 2017.

كما شهد تطبيق «واتسآب» المملوك أيضاً من فيسبوك، والمنافس لموقع «سناب شات»، زيادة في الاستخدام بين نفس الفئة العمرية. وأشارت شبكة (بي بي سي) البريطانية إلى أن التقرير ينظر في أنماط الخدمات والأجهزة التي يستخدمها الأطفال في المملكة المتحدة.