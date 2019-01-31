البيانات عامل حاسم بالتسويق التجاري

المصدر: دبي - البيان

كشف تقرير حديث أصدرته «كريتيو» لتكنولوجيا التسويق التجاري أن معالجة البيانات المسؤولة والشفافة سوف تصبح عاملاً مؤثراً وحاسماً في عمليات التسويق خلال العام 2019 مقارنة بالعام 2018؛ ولفت التقرير أيضاً إلى أن الذكاء الاصطناعي والتعاون في مجال البيانات والصوت لا يزالان يحتلان أهمية كبيرة.

ويحلل التقرير أحدث التطورات في مجال التجارة والتسويق الرقمي وتوقعات الأسهم للسنة المقبلة. وقال الكساندر جوسفين، المدير العام الإقليمي لمنطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وروسيا: «يسهم كل من الإنفاق على إعلانات الفيديو والتعاون في البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز أهمية البيانات خلال العام 2019».