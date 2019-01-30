193 مليار دولار أضرار هجوم إلكتروني عالمي مفترض

المصدر: نيويورك - رويترز

أوضح سيناريو افتراضي في اختبار لإدارة المخاطر أن هجوماً إلكترونياً عالمياً منسقاً عبر بريد إلكتروني خبيث، قد يسبب أضراراً اقتصادية قد تصل إلى 193 مليار دولار.

وأوضح التقرير الذي أعدته سوق لويدز أوف لندن للتأمين وشركة إيه.أو.إن، أن مطالبات التأمين بعد مثل هذا الهجوم ستتراوح بين تعطيل الأعمال والابتزاز الإلكتروني إلى تكاليف الاستجابة للحوادث.

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي المطالبات التي سيدفعها قطاع التأمين في مثل هذا السيناريو سيتراوح بين عشرة مليارات و27 مليار دولار اعتماداً على حدود تتراوح بين 500 ألف دولار و200 مليون دولار لوثائق التأمين.

وقال التقرير إن الاقتصادات الإقليمية التي تهيمن عليها بشكل أكبر الخدمات، خاصة الولايات المتحدة وأوروبا، ستعاني بشكل أكبر وستكون أكثر عرضة لخسائر أعلى مباشرة.