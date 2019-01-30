تراجع أرباح «فيليبس» الربعية

المصدر: أمستردام - د ب أ

أعلنت شركة «فيليبس» الهولندية للإلكترونيات عن انخفاض أرباحها خلال الربع الرابع من العام 2018 بنسبة نحو 22% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

وتوقعت الشركة تحسن الأداء خلال العام الماضي، حيث أكدت أنها ملتزمة بالعمل على نمو المبيعات بنسبة تتراوح ما بين 4 و6%. وانخفض صافي الدخل خلال الربع الرابع ليصل إلى 673 مليون يورو مقارنة بـ 860 مليون يورو خلال نفس الربع من العام الماضي. وارتفعت الأرباح التشغيلية لتصل إلى 723 مليون يورو مقارنة بـ 476 مليون يورو خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وارتفعت المبيعات الربعية لتصل إلى 59ر5 مليارات يورو، مقارنة بـ 30ر5 مليارات يورو خلال نفس الربع من العام الماضي.