«أبل» تصدر تحديثاً لإصلاح خلل في اتصال الفيديو

المصدر: كاليفورنيا - رويترز

قالت «أبل» إنها ستصدر تحديثاً برمجياً في وقت لاحق هذا الأسبوع لإصلاح خلل يجعل مستخدمي هواتف آيفون يسمعون صوت المستخدمين الذين لم يقبلوا بعد اتصالاً بالفيديو.

ويسمح الخلل، الذي تحققت رويترز منه أكثر من مرة، لمستخدم آيفون الذي يجري اتصالاً باستخدام تطبيق فيس تايم لاتصالات الفيديو التابع لأبل أن يسمع صوت المتلقي قبل أن يقبل المكالمة. ويبدو أن الخلل يرتبط بخاصية اتصال الفيديو الجماعي.

وذكر موقع «فيرج» أن الخلل يتيح، في بعض الحالات، بث كل من الفيديو والصوت من هاتف المتلقي. وقال متحدث باسم أبل أمس: «نحن على علم بالمشكلة وتوصلنا إلى تصليح سيتم إصداره في تحديث برمجي في وقت لاحق هذا الأسبوع».